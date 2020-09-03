Перечислены ошибочно считающиеся полезными продукты

Исследователи Центра профилактики ожирения New Balance Foundation рекомендуют отказаться от употребления рисовых хлебцев. Из-за большого содержания простых углеводов у них высокий гликемический индекс. Это значит, что насыщение наступает быстро, но ненадолго: через час чувство голода вернется.

Врачи-диетологи перечислили опасные для здоровья продукты, которые по ошибке многие считают полезными. Об этом сообщает Eat This, Not That!.

Также не следует пить кофе в больших объемах. По словам доктора Мамта М. Мамика, взрослому человеку можно употреблять в день не более 400 миллиграммов кофеина, что равняется 120 миллилитрам напитка.

Вредным оказалось и соевое молоко, часто используемое для замены коровьего. «Оно имитирует гормон эстроген и активирует его рецепторы в организме», — объяснили исследователи. Существует много других альтернатив соевому молоку, например, миндальное.

Врачи советуют исключить из рациона покупную выпечку. «Я стараюсь избегать продуктов, содержащих трансжиры, кукурузный сироп и сахар, — рассказала кардиолог Юджиния Джанос. — Они повышают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и снижают уровень хорошего (ЛПВП), увеличивая риск сердечного приступа и инсульта».

В список вредных продуктов попали мюсли из-за высокой калорийности. Небольшая порция содержит около 600 калорий, 30 граммов жира и 24 граммов сахара. Кроме того, медики рекомендуют отказаться от фруктовых смузи и покупных соков, кукурузных хлопьев, диетической колы и консервированных овощей.