Перечислены ошибочно считающиеся полезными продукты

Врачи-диетологи перечислили опасные для здоровья продукты, которые по ошибке многие считают полезными. Об этом сообщает Eat This, Not That!.

Исследователи Центра профилактики ожирения New Balance Foundation рекомендуют отказаться от употребления рисовых хлебцев. Из-за большого содержания простых углеводов у них высокий гликемический индекс. Это значит, что насыщение наступает быстро, но ненадолго: через час чувство голода вернется.