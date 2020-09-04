Россия ввела санкции против Порошенко
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, пишет «Лента.ру».
Помимо Порошенко, в списке упомянуты лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и другие. Всего в документе числится 41 человек.