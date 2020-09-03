Российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика США

Восемь российских истребителей из состава Южного военного округа России вылетали в пятницу на перехват трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, 4 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе РФ.

"В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Черного и Азовского морей были подняты 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30", - сообщили в центре.

В национальном центре отметили, что после удаления американских самолетов от государственной границы РФ российские истребители вернулись на аэродромы базирования. "Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено", - сообщили в центре.