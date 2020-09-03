В Баку в выходные дни общественный транспорт не будет работать
В городах Баку, Сумгаит и в Апшеронском районе, где действует ужесточенный особый карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.
Как сообщает haqqin.az, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно принятому решению, с 00:00 5 сентября до 06:00 7 сентября в городах Баку, Сумгаит и в Апшеронском районе работа общественного транспорта запрещена.
Отметим, что работа Бакинского метро также приостановлена до 15 сентября.