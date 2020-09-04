Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

"Думаю, мы должны рассмотреть это очень серьезно, если это так. И думаю, мы это сделаем", - сказал он, отвечая на вопрос об "отравлении" Навального.

Глава Белого дома отметил, что у него пока нет доказательств того, что Россия может иметь отношение к якобы имевшему место "отравлению" Навального. В то же время Трамп заявил, что если Россия окажется причастна к случившемуся, он будет "очень разозлен".

"Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - сказал президент, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.

Американский лидер также сообщил, что доверяет выводам немецких властей в отношении блогера, однако подчеркнул, что пока США этих данных не видели. Он добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Берлине в этой связи в отношении России.

Ранее власти Германии заявили, что блогера якобы отравили боевым нервнопаралитическим веществом из группы "Новичок". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил в связи с этим введения санкций.