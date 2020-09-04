Леонид Швец, автор haqqin.az 03:27

По мере приближения даты выборов, а остается до нее всего лишь два месяца, ожесточается борьба за умы и души отдельных важных групп избирателей. В Америке очень трепетное отношение к ветеранам и военнослужащим. Обвинение в непочтении к ним – страшный грех. Дональд Трамп попал именно под такую атаку, и отбить ее ему будет трудно.

Журнал Atlantic обнародовал большую статью под заголовком: «Трамп: американцы, которые погибли на войне, - лузеры и простофили». Автор Джеффри Гольдберг собрал воедино множество фактов пренебрежительного отношения Дональда Трампа к ветеранам и военнослужащим, снабдив их все ссылками на различные источники. Получилось наглядно и впечатляюще. Нашлись свидетели того, как Трамп называл лузерами Джорджа Буша-старшего, чей самолет был подбит во время второй мировой войны, и сенатора Джона Маккейна, по той же причине попавшего во вьетнамский плен. Простофили, по своей глупости погибшие на войне, по мнению президента, и американские военнослужащие, похороненные на военном кладбище во Франции. Трамп не смог скрыть свое недоумение, зачем отправился на войну сын генерала Келли, погибший в Афганистане, и он не смутился выразить свое непонимание отцу при посещении могилы лейтенанта Келли на Арлингтонском кладбище. После встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джо Данфордом, Трамп заявил своим помощникам: «Этот парень умен. Почему он пошел в армию?»