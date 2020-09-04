Неприязнь военных к президенту США наш комментарий
По мере приближения даты выборов, а остается до нее всего лишь два месяца, ожесточается борьба за умы и души отдельных важных групп избирателей. В Америке очень трепетное отношение к ветеранам и военнослужащим. Обвинение в непочтении к ним – страшный грех. Дональд Трамп попал именно под такую атаку, и отбить ее ему будет трудно.
Журнал Atlantic обнародовал большую статью под заголовком: «Трамп: американцы, которые погибли на войне, - лузеры и простофили». Автор Джеффри Гольдберг собрал воедино множество фактов пренебрежительного отношения Дональда Трампа к ветеранам и военнослужащим, снабдив их все ссылками на различные источники. Получилось наглядно и впечатляюще.
Нашлись свидетели того, как Трамп называл лузерами Джорджа Буша-старшего, чей самолет был подбит во время второй мировой войны, и сенатора Джона Маккейна, по той же причине попавшего во вьетнамский плен. Простофили, по своей глупости погибшие на войне, по мнению президента, и американские военнослужащие, похороненные на военном кладбище во Франции. Трамп не смог скрыть свое недоумение, зачем отправился на войну сын генерала Келли, погибший в Афганистане, и он не смутился выразить свое непонимание отцу при посещении могилы лейтенанта Келли на Арлингтонском кладбище. После встречи с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джо Данфордом, Трамп заявил своим помощникам: «Этот парень умен. Почему он пошел в армию?»
Примеров презрения и непонимания военных со стороны Дональда Трампа, никогда не служившего в вооруженных силах или в Национальной гвардии, множество, и они подтверждают отсутствие у него эмпатии к этим людям, рискующим жизнью и здоровьем из-за каких-то высоких идеалов. И нельзя сказать, что это отношение осталось незамеченным и без ответной реакции.
В середине июля-начале августа газета Military Times провела опрос совместно с Институтом ветеранов и военных семей при Сиракузском университете (штат Нью-Йорк). Было опрошено более тысячи действующих военнослужащих. 49,9% неодобрительно высказались о президенте, из них 42% - резко неодобрительно, 38% отозвалось позитивно. Причем среди офицеров негативное отношение выше: больше 59% недовольны Дональдом Трампом, больше половины – сильно недовольны. Нужно сказать, что в начале его президентства картина была противоположной: 46% военнослужащих были настроены позитивно к главнокомандующему, 37% - негативно.
Понятно, что демократы не могли не воспользоваться возможностью обратить внимание избирателей на специфическое отношение Трампа и военных. Джо Байден, чей старший сын Бо служил в Ираке, не преминул рассказать, как его представление о долге государства перед военными отличается от взглядов Трампа. Можно даже не сомневаться, что эта тема будет поднята во время яростной президентской кампании еще не раз.