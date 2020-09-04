Шэн Сию, специально для haqqin.az 03:39

Народная вооруженная полиция, отвечающая за внутреннюю безопасность, борьбу с беспорядками и терроризмом, полностью подчинена Центральной военной комиссии, то есть – перешла под контроль Китайской коммунистической партии. Что это означает?

Неделю назад по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина в Большом народном зале Пекина состоялась встреча руководства ЦК КПК с тремя сотнями высокопоставленных сотрудников полиции и органов государственной безопасности со всей страны. На церемонии, проходившей в лучших традициях парадного официоза, руководству вооруженной полиции, ставшей теперь «острым мечом коммунистической партии», был вручен новый красно-синий флаг. Как и все, что исходит от высшей власти в Китае, цвет этого флага глубоко символичен: красная часть, занимающая верхнюю половину флага, символизирует партию и отражает абсолютную лояльность органов полиции КПК, нижняя синяя – напоминает сотрудникам о непорочности, подобной небесам. Этакая китайская вариация «горячего сердца и чистых рук», сплав древнекитайской традиции и коммунистической идеологии. До недавнего времени большинство китайских спецслужб и полиция находились в подчинении Государственного Совета КНР. Си Цзиньпин решительно ломает этот порядок, замыкая «силовой блок» на Политбюро и лично на себя, что однозначно свидетельствует об одном – близится пора очередной большой чистки государственного и партийного аппарата, который начнется с очищений органов государственной и общественной безопасности Китая.

Американо-китайское противостояние, пандемия, экономический кризис, Гонконг и Синьцзян, Тибет и Внутренняя Монголия вновь сделали актуальным вопрос об устойчивости китайского государства в период международной нестабильности. В Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая прекрасно отдают себе отчет, что враждебность со стороны США слабее не станет, конкуренция КНР и Америки дальше будет только нарастать, а сравнительно честных ее методов от Вашингтона не дождешься. И здесь необходимо сделать одно отступление. Ни один китайский лидер не потратил столько времени на изучение и осмысление уроков, вытекающих из распада Советского Союза, сколько отдал этому времени и интеллектуальных усилий Си Цзиньпин. Вскоре после того, как Си Цзиньпин стал верховным лидером, отвечая на вопрос, почему СССР и КПСС потерпели крах, он сказал, что их идеалы и убеждения были поколеблены. Итогом усвоения этого урока стала диалектическая стратегия Председателя Си: максимальная гибкость в экономике, направленная на удовлетворение спроса и создание общества равной зажиточности с одной стороны и жесткий идеологический контроль, создание эффективного репрессивного аппарата государственной безопасности, острие которого направлено на аппарат управления как наиболее слабое звено, подверженное разложению и коррупции в первую очередь – с другой.