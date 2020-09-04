Китай не развалится, как СССР. Чистка продолжается наша корреспонденция

Шэн Сию, специально для haqqin.az

Народная вооруженная полиция, отвечающая за внутреннюю безопасность, борьбу с беспорядками и терроризмом, полностью подчинена Центральной военной комиссии, то есть – перешла под контроль Китайской коммунистической партии. Что это означает?

Си Цзиньпин вручает руководству вооруженной полиции, ставшей теперь «острым мечом коммунистической партии», новый флаг

Неделю назад по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина в Большом народном зале Пекина состоялась встреча руководства ЦК КПК с тремя сотнями высокопоставленных сотрудников полиции и органов государственной безопасности со всей страны.

На церемонии, проходившей в лучших традициях парадного официоза, руководству вооруженной полиции, ставшей теперь «острым мечом коммунистической партии», был вручен новый красно-синий флаг.

Как и все, что исходит от высшей власти в Китае, цвет этого флага глубоко символичен: красная часть, занимающая верхнюю половину флага, символизирует партию и отражает абсолютную лояльность органов полиции КПК, нижняя синяя – напоминает сотрудникам о непорочности, подобной небесам. Этакая китайская вариация «горячего сердца и чистых рук», сплав древнекитайской традиции и коммунистической идеологии.

До недавнего времени большинство китайских спецслужб и полиция находились в подчинении Государственного Совета КНР. Си Цзиньпин решительно ломает этот порядок, замыкая «силовой блок» на Политбюро и лично на себя, что однозначно свидетельствует об одном – близится пора очередной большой чистки государственного и партийного аппарата, который начнется с очищений органов государственной и общественной безопасности Китая.

Ван Сяохун, близкий помощник Председателя Си и первый заместитель министра общественной безопасности страны, в прошлом году был назначен главой бюро секретных служб

Американо-китайское противостояние, пандемия, экономический кризис, Гонконг и Синьцзян, Тибет и Внутренняя Монголия вновь сделали актуальным вопрос об устойчивости китайского государства в период международной нестабильности.

В Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая прекрасно отдают себе отчет, что враждебность со стороны США слабее не станет, конкуренция КНР и Америки дальше будет только нарастать, а сравнительно честных ее методов от Вашингтона не дождешься.

И здесь необходимо сделать одно отступление. Ни один китайский лидер не потратил столько времени на изучение и осмысление уроков, вытекающих из распада Советского Союза, сколько отдал этому времени и интеллектуальных усилий Си Цзиньпин.

Вскоре после того, как Си Цзиньпин стал верховным лидером, отвечая на вопрос, почему СССР и КПСС потерпели крах, он сказал, что их идеалы и убеждения были поколеблены.

Итогом усвоения этого урока стала диалектическая стратегия Председателя Си: максимальная гибкость в экономике, направленная на удовлетворение спроса и создание общества равной зажиточности с одной стороны и жесткий идеологический контроль, создание эффективного репрессивного аппарата государственной безопасности, острие которого направлено на аппарат управления как наиболее слабое звено, подверженное разложению и коррупции в первую очередь – с другой.

Гун Даоань, вице-мэр Шанхая и, одновременно, высокопоставленный сотрудник министерства общественной безопасности, стал одной из первых целей охоты на "двуличных людей"

«По мене нарастания американо-китайского противостояния будут усиливаться попытки подорвать Китай изнутри с помощью «двуличных людей», - считают в Пекине. – «А потому главной задачей в сфере идеологии и безопасности является превращение КНР в крепость, внутри которой предпосылки к измене и разложению должны быть ликвидированы». Именно так, жестко и прагматично выглядит консенсус, который состоялся на закрытых партийных дискуссиях, ежегодно в конце августа уже много лет проходящих в курортном Бэйдайхэ.

Вот против этих «двуличных людей», на китайском политическом жаргоне - те, кто официально делает вид, что подчиняется, но тайно сопротивляется проведению решений компартии Китая в жизнь – и разворачивается сейчас новая кампания чисток. И старт ей дала опубликованная недавно в партийной прессе и газете полиции КНР статья Ван Сяохуна, близкого помощника Председателя Си и первого заместителя министра общественной безопасности страны.

Его не самый высокий пост никого не должен смущать. В прошлом году Ван был назначен главой бюро секретных служб Министерства общественной безопасности, важнейшей функцией которого является защита видных чиновников, среди которых вице-президент Китая, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, вице-премьеры Китая, члены Государственного совета и главы Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

А как это заведено – тот, кто охраняет, то и присматривает, своевременно докладывая лично товарищу Си о поведении охраняемых лиц, и ведет папочку, куда заносится все подозрительное.

Так получилось в середине нынешнего августа с Гун Даоанем, вице-мэром Шанхая и, одновременно, высокопоставленным сотрудником министерства общественной безопасности. Его же охрана его и арестовала, после чего – отправила к следователям, предъявившим «второму человеку в Шанхае» многочисленные обвинения в нарушении закона и партийной дисциплины.

Это уже третий случай ареста высокопоставленного сотрудника министерства общественной безопасности в нынешнем году – и кампания продолжает набирать обороты. Кстати, ее первая репетиция состоялась в 2017, когда чистке подверглись органы военной разведки и контрразведки Китайской народно-освободительной армии. Тогда прошел вал арестов, причем, часть генералов и полковников предпочли покончить жизнь самоубийством, чем попасть в руки партийных следователей.

Сейчас тучи сгустились над министерством общественной безопасности, а дальше, как это уже бывало, ниточки потянутся и в государственный аппарат. Словом, предстоящая осень будет богата на новости из Китая о разоблачениях «двуличных людей», которых вполне можно назвать и «оборотнями в погонах».

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