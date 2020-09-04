Китай не развалится, как СССР. Чистка продолжается наша корреспонденция
Народная вооруженная полиция, отвечающая за внутреннюю безопасность, борьбу с беспорядками и терроризмом, полностью подчинена Центральной военной комиссии, то есть – перешла под контроль Китайской коммунистической партии. Что это означает?
Неделю назад по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина в Большом народном зале Пекина состоялась встреча руководства ЦК КПК с тремя сотнями высокопоставленных сотрудников полиции и органов государственной безопасности со всей страны.
На церемонии, проходившей в лучших традициях парадного официоза, руководству вооруженной полиции, ставшей теперь «острым мечом коммунистической партии», был вручен новый красно-синий флаг.
Как и все, что исходит от высшей власти в Китае, цвет этого флага глубоко символичен: красная часть, занимающая верхнюю половину флага, символизирует партию и отражает абсолютную лояльность органов полиции КПК, нижняя синяя – напоминает сотрудникам о непорочности, подобной небесам. Этакая китайская вариация «горячего сердца и чистых рук», сплав древнекитайской традиции и коммунистической идеологии.
До недавнего времени большинство китайских спецслужб и полиция находились в подчинении Государственного Совета КНР. Си Цзиньпин решительно ломает этот порядок, замыкая «силовой блок» на Политбюро и лично на себя, что однозначно свидетельствует об одном – близится пора очередной большой чистки государственного и партийного аппарата, который начнется с очищений органов государственной и общественной безопасности Китая.
Американо-китайское противостояние, пандемия, экономический кризис, Гонконг и Синьцзян, Тибет и Внутренняя Монголия вновь сделали актуальным вопрос об устойчивости китайского государства в период международной нестабильности.
В Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая прекрасно отдают себе отчет, что враждебность со стороны США слабее не станет, конкуренция КНР и Америки дальше будет только нарастать, а сравнительно честных ее методов от Вашингтона не дождешься.
И здесь необходимо сделать одно отступление. Ни один китайский лидер не потратил столько времени на изучение и осмысление уроков, вытекающих из распада Советского Союза, сколько отдал этому времени и интеллектуальных усилий Си Цзиньпин.
Вскоре после того, как Си Цзиньпин стал верховным лидером, отвечая на вопрос, почему СССР и КПСС потерпели крах, он сказал, что их идеалы и убеждения были поколеблены.
Итогом усвоения этого урока стала диалектическая стратегия Председателя Си: максимальная гибкость в экономике, направленная на удовлетворение спроса и создание общества равной зажиточности с одной стороны и жесткий идеологический контроль, создание эффективного репрессивного аппарата государственной безопасности, острие которого направлено на аппарат управления как наиболее слабое звено, подверженное разложению и коррупции в первую очередь – с другой.
«По мене нарастания американо-китайского противостояния будут усиливаться попытки подорвать Китай изнутри с помощью «двуличных людей», - считают в Пекине. – «А потому главной задачей в сфере идеологии и безопасности является превращение КНР в крепость, внутри которой предпосылки к измене и разложению должны быть ликвидированы». Именно так, жестко и прагматично выглядит консенсус, который состоялся на закрытых партийных дискуссиях, ежегодно в конце августа уже много лет проходящих в курортном Бэйдайхэ.
Вот против этих «двуличных людей», на китайском политическом жаргоне - те, кто официально делает вид, что подчиняется, но тайно сопротивляется проведению решений компартии Китая в жизнь – и разворачивается сейчас новая кампания чисток. И старт ей дала опубликованная недавно в партийной прессе и газете полиции КНР статья Ван Сяохуна, близкого помощника Председателя Си и первого заместителя министра общественной безопасности страны.
Его не самый высокий пост никого не должен смущать. В прошлом году Ван был назначен главой бюро секретных служб Министерства общественной безопасности, важнейшей функцией которого является защита видных чиновников, среди которых вице-президент Китая, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, вице-премьеры Китая, члены Государственного совета и главы Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.
А как это заведено – тот, кто охраняет, то и присматривает, своевременно докладывая лично товарищу Си о поведении охраняемых лиц, и ведет папочку, куда заносится все подозрительное.
Так получилось в середине нынешнего августа с Гун Даоанем, вице-мэром Шанхая и, одновременно, высокопоставленным сотрудником министерства общественной безопасности. Его же охрана его и арестовала, после чего – отправила к следователям, предъявившим «второму человеку в Шанхае» многочисленные обвинения в нарушении закона и партийной дисциплины.
Это уже третий случай ареста высокопоставленного сотрудника министерства общественной безопасности в нынешнем году – и кампания продолжает набирать обороты. Кстати, ее первая репетиция состоялась в 2017, когда чистке подверглись органы военной разведки и контрразведки Китайской народно-освободительной армии. Тогда прошел вал арестов, причем, часть генералов и полковников предпочли покончить жизнь самоубийством, чем попасть в руки партийных следователей.
Сейчас тучи сгустились над министерством общественной безопасности, а дальше, как это уже бывало, ниточки потянутся и в государственный аппарат. Словом, предстоящая осень будет богата на новости из Китая о разоблачениях «двуличных людей», которых вполне можно назвать и «оборотнями в погонах».