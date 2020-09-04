Александр Караваев, специально для haqqin.az 04:15

Публикацию "Независимой газеты", где с подачи заинтересованных лиц, Баку обвиняют в переброске сил экстремистов из Сирии в Азербайджан для проведения операций в Карабахе, можно разобрать не только как элемент пропагандистской кампании, но и как потенциальный сценарий развития конфигурации конфликта с участием ЧВК (частных военных компаний), к которому может подталкивать как современная повестка, так и внешние силы. Нужно ли это Азербайджану, в чем плюсы и ограничения такого сценария?

Первое, на что нужно обратить внимание, время вброса информации - накануне саммита глав Минобороны СНГ, ШОС и ОДКБ в Москве. Первым залпом стали сообщения 5 июля, о якобы нанесении удара по Ирану из воздушного пространства Азербайджана. В сообщении указывалось, что российская РЛС «Контейнер» якобы обнаружила неизвестные самолеты. Минобороны Азербайджана даже выступило с официальным опровержением. Если бы подобное имело место, этот фактор не только вызвал бы трения между главами оборонных ведомств Азербайджана и России, но и отразился на отношениях в верхах. Однако, налицо – открытая дезинформация, ибо военное взаимодействие и обмен информацией между Баку и Москвой происходит регулярно и на самом высоком уровне. Сюжеты информационно-пропагандистских кампаний достаточно изобретательны, но отнюдь не блещут разнообразием. В частности, по последнему эпизоду можно задаться вопросом - зачем Баку перебрасывать боевиков из Сирии, которые разыскиваются спецслужбами всего мира, если Ильхам Алиев мог бы просто попросить Башара Асада о помощи сирийских спецподразделений. Учитывая позицию Азербайджана в сирийском конфликте, обозначенную в безусловном признании легитимности нынешней власти и территориальной целостности этой страны, сирийское правительство непременно оказало бы братскую помощь мусульманскому азербайджанскому государству. Но авторам вымышленного сюжета не хватило полета фантазии. Наконец, можно задаться вопросом - а зачем Баку такое количество низкоквалифицированной и малоуправляемой силы с размытыми морально-боевыми качествами? Другое дело, если к эпизодам боевых действиям привлечь (ЧВК). Это широко распространенная практика по всему миру. Известна роль частных подразделений в американских операциях в Афганистане, в российских операциях в Сирии и других частях планеты.

В целом, в этом есть своя логика. Особенно учитывая коммерческие условия, повышающие меру ответственности и результативность. Другое дело, что возможность использования частных компаний ограничена политическими рамками и скорее более периферийно, нежели основной "фронт" событий. Вряд ли у Баку есть желание обременять себя управлением и расходами новых военных субъектов. А вот, с точки зрения Армении, подобный сценарий выглядит довольно реалистично, что подкрепляется заявлением замминистра обороны Габриэла Балаяна о мобилизации добровольцев и формировании ополчения из группы местных и зарубежных бойцов. "Сирийские боевики" в Азербайджане как раз формируют у наблюдающей публики причино-следственную связь для такого решения. В принципе, интернационализация карабахского конфликта происходит давно. Боевое участие зарубежных комбатантов и боевиков известно с рубежа 1990-х: по свидетельству советских силовиков, армянские боевики, в частности действовавшая на Ближнем Востоке боевая организация АСАЛА, вовлеклись в боевые действияхна стороне советской Армении.