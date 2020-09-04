Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано до конца сезона 2020/21. Как только «Сабаил» объявил в своих соцсетях о пополнении, эти самые соцсети заполонило огромное количество болельщиков из Гватемалы. Новости про переход Хагена собирают тысячи «лайков» и сотни комментариев гватемальских поклонников футбола. Более того, в Гватемале в инстаграме тут же была создана страница местных фанатов клуба «Сабаил».

Надо сказать, что «Сабаил» достаточно молодой клуб, созданный в 2016 году. Он не имеет большого количества поклонников и никогда до этого не пользовался в соцсетях особой популярностью. В этой связи даже прозвучала шутка о том, что теперь в Гватемале болельщиков «Сабаила» больше, чем в Азербайджане.

А все благодаря голкиперу Хагену, который провел 10 матчей за сборную Гватемалы, а до перехода в «Сабаил» играл за местный клуб «Мунисипал», ворота которого защищал в 132 матчах.

«Я очень рад находиться в Баку и иметь возможность представлять замечательную команду «Сабаил», - заявил Хаген после перехода.