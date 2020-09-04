Взрыв кондиционеров в мечети: погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва шести кондиционеров в мечети в Бангладеш, не менее 50 человек ранены. Об этом сообщило агентство Bdnews 24.
По его данным, в момент происшествия в мечети находились верующие, совершавшие пятничную молитву.
Сообщается, что в результате взрыва в мечети вылетели окна, сгорели вентиляторы, установленные на потолке.
Согласно предварительной версии, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода.