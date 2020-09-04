Азербайджанские позиции обстреляли из крупнокалиберных пулеметов
Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Алибейли, Агдам, Эсрик Джирдахан, Агбулаг Товузского района.
"Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Намирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов", - отмечает Минобороны.