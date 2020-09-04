Пограничники задержали Исмаилова и Рамиева с 20 кг наркотиков

У нарушителей границы изъято 20 кг наркотиков. Как сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе, 2 сентября 2020 года пограничники заставы на территории Билясуварского района задержали двух человек, нарушивших границу с Ираном.

У задержанного жителя села Аскерабад Билясуварского района Исмаилова Адиля Тотухан оглу (1991 г.р.) было обнаружено и изъято 3 кг 265 г героина, 3 кг 180 г опиума, 135 г марихуаны, 500 таблеток метадона, 100 единиц препарата Glibotex, 210 единиц препарата Gabaprel.

У другого жителя того же села Рамиева Мусы Адыгезал оглу (1990 г.р.) сотрудники полиции обнаружили и изъяли 315 г героина, 8 кг 225 г опиума, 2 кг 310 г метамфетамина, 460 единиц психотропного вещества и препаратов.

Следствие продолжается.