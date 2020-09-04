Названы продлевающие молодость продукты

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал пять продуктов, способных продлить молодость. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Гинзбург рекомендует включать в свой рацион зеленый чай, поскольку он замедляет процесс старения и омолаживает организм. По его мнению, следует выпивать две-три чашки зеленого чая ежедневно.

В список омолаживающих продуктов также вошли оливковое масло, льняное семя и рыба. Они богаты насыщенными жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное действие. «Они защищают сосуды от прогрессирования атеросклероза», — уточнил врач.

Кроме того, Гинзбург советует есть горький шоколад без добавленного сахара. «Ищите его с заменителем сахара, нам нужно чем-то заменить сахар, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови», — пояснил он.