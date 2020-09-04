Жители Хабаровска вновь массово вышли на митинг

Жители Хабаровска вышли на очередной митинг в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Митингующие требуют открытого суда над ним и выражают свое недоверие власти.

Активисты с плакатами, флагами, воздушными шарами прошли по улицам города под одобрительные сигналы клаксонов и приветствие людей в окнах близлежащих домов.

К крыльцу краевого правительства активисты подошли с лозунгами «Фургал — наш выбор», «Мы здесь власть!». Группа людей принесла телевизор, экран которого покрыт надписями и лозунгами «Нет права на выбор».

Активисты пояснили, что это зомбоящик, который программирует население. Также в ходе акции появились люди с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера Алексея Навального.