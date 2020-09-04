Ульвия Худиева, собкор 11:40

Запрет на проведение свадеб, а также закрытие торговых центров, в которых расположены ювелирные лавки, оказали сильное влияние на рынок ювелирных украшений в Азербайджане. Отметим, что, согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, начиная с 10 августа в Азербайджане разрешена деятельность небольших ювелирных магазинов, а также цехов. Корреспонденты haqqin.az решили провести мониторинг в ювелирных магазинах Баку с целью выяснить, как пандемия повлияла на эту сферу.

Продавцы ювелирных магазинов признаются, что на фоне отсутствия спроса цены на ювелирные изделия все равно продолжают дорожать. Причина этому – рост цен золота на мировых рынках. В настоящее время т.н. «итальянское золото» 750-й пробы продают по 95-110 манатов за грамм, а «турецкое золото» 585-й пробы - за 75-85 манатов. Вместе с тем, людей, которые продают свои золотые украшения, сегодня гораздо больше тех, кто их покупает. Те немногие покупатели золота предпочитают приобретать «николаевские» золотые монеты или же золотые слитки. «Месяцами не завозим товар…» Вблизи станции метро «28 Мая» работают около 10 ювелирных магазинов. Продавец одного из магазинов по имени Расим признается, что с момента открытия - 10 августа он не смог продать ни одного дорогого ювелирного изделия. Недорогие золотые украшения изредка покупают, а на изделия с бриллиантами покупателей вообще нет. Владелец другого магазина жалуется, что из-за отсутствия продаж он был вынужден сдать в аренду часть своего магазина. Причину слабой торговли он видит в низкой покупательной способности населения, а также в росте цен на золото. Многие распродают свои золотые украшения…

Продавец по имени Адиль предлагает золото 585-й пробы по 85 манатов за грамм. Это при том, что в соседнем магазине то же золото продают по 75 манатов. Мужчина уверяет, что по низкой цене продают лишь старомодные золотые украшения. «Только что заходила женщина, которая продавала свои ювелирные изделия общим весом в 60 граммов. Она признается, что оказалась в безвыходном положении. Из-за пандемии не работает ее сын. Мы не можем продавать старые ювелирные изделия, потому что на них нет покупателей. Какая разница, сколько в свое время было за них заплачено, если сегодня они никому не нужны?» - отмечает продавец из магазина, расположенного напротив торгового центра 28 Mall. По его словам, последние несколько недель чуть ли не каждый день приходят люди, которые хотят продать свою ювелирку.