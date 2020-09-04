Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:51

В Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали ряд соглашений об экономическом сотрудничестве. Факт, безусловно, отрадный, поскольку представляет собой шаг к нормализации ситуации на Балканах после того, как Косово объявило о независимости в 2008 году. Однако отдельные аспекты произошедшего вызвали откровенное недоумение.

Следует заметить, что диалог между Белградом и Приштиной напоминает старую детскую игру. Помните это: «черное и красное не носите, да и нет не говорите»? Примерно так и здесь: сербы стараются избегать любого шага, который может быть истолкован как признание ими независимости Косово. Так и в этот раз, президент Вучич заявил, что «это хорошее соглашение для Сербии, и звучало бы триумфально, если бы я сказал «поздравляю», но я искренно доволен, как и все члены нашей делегации, тем, чего мы достигли». При этом своей особой победой сербская сторона называет то, что даже в присутствии «могучего и ужасного» Трампа им удалось не признать самопровозглашенную республику - ведь накануне встречи косоварский премьер Авдулла Хоти вообще заявлял, что собирается в Вашингтоне обсуждать лишь вопрос признания независимости. Одним из ключевых пунктов соглашения стало включение Косово в балканский «мини-шенген», что положит конец торговым антисербским провокациям Приштины, которая ранее ввела 100%-ные (!) пошлины на сербские товары, ввозимые на территорию края. Это, замечу, было ужасным экономическим ударом для сербского населения, особенно тех, кто нуждался в дорогостоящих медикаментах. Также планируется строительство ряда трасс и железных дорог - в частности, ж/д путей через Косово до албанского портового города Дуррес на адриатическом побережье. Приштина обещала прекратить попытки захватить имущество Сербской православной церкви и уважать судебные решения в отношении нее, а США обещали стать гарантом безопасности сербских святынь и священнослужителей в Косово.

Не менее важным стало и то, что Приштина согласилась на годовой мораторий подачи заявок на вступление в международные организации. Сербия же, со своей стороны, взяла на себя обязательство в течение года приостановить кампанию по отзыву признания независимости Косово, а также воздержится от формальных или неформальных запросов в адрес каких-либо стран или международных организаций с требованием не признавать Косово как независимое государство. Среди прочих договоренностей: взаимное признание дипломов и квалификационных сертификатов, запрет на использование оборудования 5G от «ненадежных поставщиков» - толстый такой намек на китайскую компанию Huawei, которая уже начала разворачивать сеть в Сербии – и диверсификация поставок энергоносителей. Кроме того, в соглашение внесено обязательство двух сторон добиваться декриминализации гомосексуализма в странах, где геям еще грозит уголовная статья – такие нынче времена, удивительно еще, что от Белграда и Приштины не потребовали поддержать лозунги BLM и извиниться за возможные случаи рабовладения афроамериканцев в прошлом, мало ли, вдруг, да и случалось кому то из их предков иметь чернокожих невольников. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти сидели по правую и левую руку от Трампа в Овальном кабинете. А как известно, с кем поведешься – от того и наберешься. Видимо, так именно и произошло, поскольку неожиданно в соглашении между двумя балканскими странами появился… Ближний Восток, которым Трамп сейчас занят необычайно плотно. В частности, обе стороны согласились признать "Хезболлу" всецело террористической организацией и полностью имплементировать меры по сдерживанию ее операций и финансовой активности. Кроме того, Сербия согласилась открыть офис торговой палаты в Иерусалиме не позднее 20 сентября 2020 года, а также перенести свое посольство в Иерусалим к 1 июля 2021 года. Приштина же обязалась нормализовать дипломатические отношения с Израилем и также открыть посольство в Иерусалиме, в обмен на что получит признание со стороны еврейского государства, увеличив таким образом число стран, признающих независимость Косово.