Сербия и Косово договариваются. И побеждает Израиль по горячим следам
В Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали ряд соглашений об экономическом сотрудничестве.
Факт, безусловно, отрадный, поскольку представляет собой шаг к нормализации ситуации на Балканах после того, как Косово объявило о независимости в 2008 году. Однако отдельные аспекты произошедшего вызвали откровенное недоумение.
Следует заметить, что диалог между Белградом и Приштиной напоминает старую детскую игру. Помните это: «черное и красное не носите, да и нет не говорите»? Примерно так и здесь: сербы стараются избегать любого шага, который может быть истолкован как признание ими независимости Косово.
Так и в этот раз, президент Вучич заявил, что «это хорошее соглашение для Сербии, и звучало бы триумфально, если бы я сказал «поздравляю», но я искренно доволен, как и все члены нашей делегации, тем, чего мы достигли».
При этом своей особой победой сербская сторона называет то, что даже в присутствии «могучего и ужасного» Трампа им удалось не признать самопровозглашенную республику - ведь накануне встречи косоварский премьер Авдулла Хоти вообще заявлял, что собирается в Вашингтоне обсуждать лишь вопрос признания независимости.
Одним из ключевых пунктов соглашения стало включение Косово в балканский «мини-шенген», что положит конец торговым антисербским провокациям Приштины, которая ранее ввела 100%-ные (!) пошлины на сербские товары, ввозимые на территорию края. Это, замечу, было ужасным экономическим ударом для сербского населения, особенно тех, кто нуждался в дорогостоящих медикаментах.
Также планируется строительство ряда трасс и железных дорог - в частности, ж/д путей через Косово до албанского портового города Дуррес на адриатическом побережье. Приштина обещала прекратить попытки захватить имущество Сербской православной церкви и уважать судебные решения в отношении нее, а США обещали стать гарантом безопасности сербских святынь и священнослужителей в Косово.
Не менее важным стало и то, что Приштина согласилась на годовой мораторий подачи заявок на вступление в международные организации. Сербия же, со своей стороны, взяла на себя обязательство в течение года приостановить кампанию по отзыву признания независимости Косово, а также воздержится от формальных или неформальных запросов в адрес каких-либо стран или международных организаций с требованием не признавать Косово как независимое государство.
Среди прочих договоренностей: взаимное признание дипломов и квалификационных сертификатов, запрет на использование оборудования 5G от «ненадежных поставщиков» - толстый такой намек на китайскую компанию Huawei, которая уже начала разворачивать сеть в Сербии – и диверсификация поставок энергоносителей.
Кроме того, в соглашение внесено обязательство двух сторон добиваться декриминализации гомосексуализма в странах, где геям еще грозит уголовная статья – такие нынче времена, удивительно еще, что от Белграда и Приштины не потребовали поддержать лозунги BLM и извиниться за возможные случаи рабовладения афроамериканцев в прошлом, мало ли, вдруг, да и случалось кому то из их предков иметь чернокожих невольников.
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти сидели по правую и левую руку от Трампа в Овальном кабинете. А как известно, с кем поведешься – от того и наберешься. Видимо, так именно и произошло, поскольку неожиданно в соглашении между двумя балканскими странами появился… Ближний Восток, которым Трамп сейчас занят необычайно плотно.
В частности, обе стороны согласились признать "Хезболлу" всецело террористической организацией и полностью имплементировать меры по сдерживанию ее операций и финансовой активности. Кроме того, Сербия согласилась открыть офис торговой палаты в Иерусалиме не позднее 20 сентября 2020 года, а также перенести свое посольство в Иерусалим к 1 июля 2021 года.
Приштина же обязалась нормализовать дипломатические отношения с Израилем и также открыть посольство в Иерусалиме, в обмен на что получит признание со стороны еврейского государства, увеличив таким образом число стран, признающих независимость Косово.
Для Израиля случилась неожиданная радость. Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Сербия станет первой европейской страной, которая перенесет свою дипмиссию в Иерусалим вслед за решением Вашингтона о признании этого города столицей Израиля, принятым три года назад.
А вот к палестинцам, "Хезболле" и Ирану «пришла беда откуда не ждали». «Палестина стала жертвой предвыборных амбиций президента Трампа, чья команда готова на любые шаги, неважно, насколько разрушительны они для дела мира, чтобы добиться его переизбрания», - написал в своем Твиттере по поводу произошедшего глава Организации освобождения Палестины Саеб Эрекат.
В итоге хоть я, как и многие, так и не понял, каким боком Израиль касается сербско-албанского конфликта, но в результате еврейское государство оказалось чуть ли не главным бенефициаром от соглашений, подписанных Белградом и Приштиной.
На церемонии в Белом доме архитектором сделки называли Ричарда Гренелла, исполняющего обязанности директора национальной разведки США, в прошлом совмещавшего должность посла США в Германии и спецпосланника президента по переговорам Сербии и Косово.
Сам же Гренелл все лавры передал Трампу, заявив, что сербы и косовары годами «спорили о вещах символических, но символическим за квартиру не заплатишь». По его словам, Трамп сделал ставку на материальное и добился нормализации экономических отношений. Присутствовавший здесь же Помпео в кратком спиче процитировал Евангелие, блаженны, дескать, миротворцы.
Получается, что странности в соглашении между Сербией и Косово – на самом деле та коммунальная плата, которую Белград и Приштина должны заплатить Вашингтону.