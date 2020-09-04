В сообщении Службы государственной безопасности говорится, что Бахрам Гюльалыев (1971 г.р.) был задержан в результате интенсивных оперативно-следственных мероприятий, проводимых против привлечения граждан Азербайджана в террористические организации и их участия в вооруженных конфликтах за пределами страны.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Бахрама Гюльалыева, известного как Абу Ибрагим Дагестани, к 19 годам лишения свободы.

Бахрам Гюльалыев был задержан в октябре 2019 года в Пакистане и экстрадирован в Азербайджан. Он обеспечивал международные террористические организации взрывными устройствами.

«Мы смешивали химические вещества и создавали бомбы. Потом к ним либо приделывали фитиль, либо устройство дистанционного управления. Этими бомбами потом подрывали автомобили, которые приезжали на поле боя», - рассказывает Бахрам Гюльалыев на видео, распространённом СГБ.

Ранее СГБ сообщало, что Бахрам Гюльалыев обеспечивал международные террористические организации взрывными устройствами, которые он изготавливал с использованием химических веществ, в составе иностранных незаконных вооруженных формирований проводил учения по изготовлению взрывных устройств, а также привлекал граждан Азербайджана к данным вооруженным конфликтам.