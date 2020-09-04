Глава «ДНР» приказал уничтожить украинские позиции
Самопровозглашенная «Донецкая народная республика» (ДНР) уничтожит инженерные сооружения украинских силовиков у линии разграничения в Донбассе. Об этом глава сепаратистской «ДНР» Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинская сторона не выполнила обоснованные требования «ДНР» и не устранила нарушения.
«В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы», — отметил Пушилин.