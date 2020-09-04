Ильхам Алиев поздравил Ильгара Мамедова

Председатель партии «Республиканская альтернатива» (REAL) Ильгар Мамедов провел очередную встречу с заведующим отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджана. Об этом говорится в заявлении партии REAL, опубликованном на ее странице в социальной сети Facebook.

В сообщении партии говорится, что Адалят Велиев передал Ильгару Мамедову поздравления от президента Ильхама Алиева в связи с регистрацией партии.

Председатель REAL выразил благодарность за поздравление и отметил существенные изменения в вопросе регистрации политических партий.

По словам Ильгара Мамедова, «США, Франция, Великобритания и Евросоюз высоко оценили регистрацию партии REAL, что приносит большую пользу для международного влияния Азербайджана».