Пропавшего в Сумгаите ребенка не могут найти третий день

Он отметил, что его племянник, Юсиф Давудзаде 2010 года рождения, 3 дня назад около 18 часов утонул в Самур-Апшеронском канале в Сумгаите.

По его словам, о том, что Юсиф поскользнулся и упал в канал, рассказали игравшие с ним возле канала дети.

Как сообщила начальник пресс-службы МЧС Гюльчин Мехдиева, 2 сентября на горячую линию “112" министерства поступила информация о пропаже Юсифа Бахлул оглу Давудзаде:

"В сообщении отмечается, что инцидент был зафиксирован на территории станции Сумгаит. Первоначально не было информации о том, что ребенок упал в канал. Информация была передана соответствующим структурам и начались поиски. К ним были привлечены Служба спасения особого риска и Кинологическая служба министерства. Затем один из детей рассказал, что Юсиф утонул, упав в водоем глубиной около 2 метров. На территорию немедленно были направлены спасатели. Проведенные ночью спасательные работы в воде не дали результатов. Затем ребенок был повторно допрошен. Он рассказал, что Юсиф упал не в тот водоем, а в Самур-Апшеронский канал, а он сам испугался и убежал. Расстояние между Джейранбатанским водохранилищем и территорией, где велся поиск, составляет около 3 км.

В Самур-Абшеронском канале очень быстрое течение. Для начала поисков мы обратились в соответствующие структуры, потому что сначала необходимо было закрыть водный коллектор в канале. Это проблематично в связи с сезоном, поэтому коллектор все еще не закрыт. В настоящее время из-за быстрого течения спасатели не могут спуститься в канал для начала поисков. Еще раз подчеркиваю, что поиски ведутся на основе предположений, потому что находившийся рядом с Юсифом ребенок первоначально указал другую территорию. Неизвестно, где именно утонул ребенок", - сказала она.