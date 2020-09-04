США покажут России всю ядерную мощь

США начали модернизацию собственных ядерных сил в ответ на такие же действия России, заявил заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.

По словам заместителя главы Пентагона, к модернизации Соединенные Штаты приступили только сейчас, в отличие от России, которая «уже занимается модернизацией своих сил». Суфер отметил, что США находятся «на пороге перехода от концептуальной к инженерной фазе, позволяющей фактически закупить эти системы».

«И только примерно к 2030 году Россия и Китай увидят всю мощь нашей ядерной модернизации», — сказал Суфер.