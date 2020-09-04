В Петербурге узбек угрожал взорвать торговый центр

Нелегал из Узбекистана угрожал взорвать ТРЦ «Галерея» в Петербурге и требовал 200 тыс. рублей. Его вычислили оперативники, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По данным СМИ, на электронную почту УФСБ поступили два сообщения об угрозах взрывов. В одном письме было указано, что в ТРЦ «Галерея» заложена взрывчатка, и если за 24 часа не будут выплачены 200 тыс. рублей, торговый центр взорвут. В другом сообщении говорилось, что дрон со взрывчаткой направлен в городской суд Петербурга. При этом один из авторов писем представился участником террористической организации.

Полицейские осмотрели помещения суда и торгового центра, взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация не проводилась.

Оперативникам удалось вычислить одного из авторов посланий — им оказался 33-летний гражданин Узбекистана, находившегося в Петербурге без патента и регистрации.