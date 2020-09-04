Умерла бельгийская актриса и певица Анни Корди. Об этом сообщает BFM TV.

Звезда скончалась во французском городе Валлорис. Ей стало плохо, поэтому к дому отправились пожарные, которые так и не смогли помочь артистке. Она скоропостижно ушла из жизни из-за остановки сердца. Корди было 92 года.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Он назвал ее «популярной и солнечной, как в городе, так и на сцене, а также радостной и щедрой как со своей аудиторией, так и с друзьями».

Друг артистки рассказал, что расстроен, однако не удивлен из-за случившегося. По его словам, в последние годы у актрисы и певицы были проблемы с памятью.