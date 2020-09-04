Правящая партия Черногории признала поражение

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, правящая в Черногории больше 30 лет, признала поражение на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководство партии.

В ночь на 5 сентября состоялся съезд верховного совета ДПС, который был посвящен результатам выборов, прошедших 30 августа.

В партийном заявлении говорится, что ДСП остается сильнейшей политической партией Черногории.

«Между тем, исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнерами, результат выборов представляет собой неуспех (поражение)», — отмечают в партии.

До этого президент Черногории Мило Джуканович заявил, что не признает проигрыш своей партии. В то же время лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич объявил о «падении режима».