В Баку будет без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове шестого сентября преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ожидается умеренный южный ветер, передает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 28-33, в Баку ночью - 19-21, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Апшерона прогнозируется умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 24-25 градусов.