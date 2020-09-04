Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:27

Разработана новая Национальная экспортная стратегия Азербайджана. Как заявил журналистам исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, документ будет представлен в Кабинет министров уже в этом месяце. Глава фонда, правда, не особенно раскрыл главные детали: почему назрела необходимость изменения экспортной политики страны и что даст нам новая стратегия. Но сказанного им достаточно, чтобы понять некоторые принципы новой стратегии и возможные ожидания, которые сулят изменения.

Так, Баку разрабатывает новый механизм по торговым домам за рубежом, хотя уже сегодня за пределами страны действуют 15 торговых домов Азербайджана. AZPROMO с самого начала считает, что торговые дома, открываемые за рубежом, вносят очень важный вклад в экономику страны, особенно в развитие экспорта. И сегодня, когда заметно снижаются доходы от экспорта нефти, этот вопрос приобретает особую актуальность. Да, только торговые дома нельзя открывать где попало и как попало – нужны большие предварительные исследования. И фонд разрабатывает новые предложения и новый механизм в этом направлении. По всей видимости, это важная часть разработанной стратегии экспорта. Но чтобы судить о ее перспективах, было бы неплохо рассказать, какова эффективность действующих 15 торговых домов. К тому же действующие торговые дома открыты в тех странах, с которыми у нас наиболее близкие отношения – как в политическом, так и в экономическом отношении. Сумеют ли новые торговые дома работать более эффективно, чем уже действующие? И стоит ли на них тратить время и средства, как он четко отразил это в деле эффективности международных выставок . До конца текущего года планируется участие азербайджанских предпринимателей в двух международных выставках единым страновым стендом - в Москве и Шанхае, на которые AZPROMO возлагает большие надежды. И причины ясны. За восемь месяцев с начала года с участием азербайджанских предпринимателей было организовано 5 бизнес-форумов: по одному в Азербайджане и за рубежом, а три – онлайн. Да, по причинам, связанных с пандемией коронавируса, ряд мероприятий, в том числе и бизнес-форумов, организация была вынуждена провести в формате онлайн. Кроме того, в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan с начала текущего года предприниматели приняли участие в 3 международных выставках. И в рамках поддержки этого механизма за 8 месяцев азербайджанскими компаниями, участвовавшими в международных выставках, были заключены экспортные контракты на сумму 8 млн 757,648 тыс долларов. Кстати, эти контракты уже в основном исполнены - на экспорт уже отправлена продукция стоимостью 6 млн 84,311 тыс долларов. Читателю эта сумма может показаться сравнительно небольшой, но контракты заключаются не только и не столько на выставках.