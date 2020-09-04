Азербайджан меняет экспортную стратегию наш комментарий
Разработана новая Национальная экспортная стратегия Азербайджана. Как заявил журналистам исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, документ будет представлен в Кабинет министров уже в этом месяце.
Глава фонда, правда, не особенно раскрыл главные детали: почему назрела необходимость изменения экспортной политики страны и что даст нам новая стратегия. Но сказанного им достаточно, чтобы понять некоторые принципы новой стратегии и возможные ожидания, которые сулят изменения.
Так, Баку разрабатывает новый механизм по торговым домам за рубежом, хотя уже сегодня за пределами страны действуют 15 торговых домов Азербайджана. AZPROMO с самого начала считает, что торговые дома, открываемые за рубежом, вносят очень важный вклад в экономику страны, особенно в развитие экспорта. И сегодня, когда заметно снижаются доходы от экспорта нефти, этот вопрос приобретает особую актуальность. Да, только торговые дома нельзя открывать где попало и как попало – нужны большие предварительные исследования. И фонд разрабатывает новые предложения и новый механизм в этом направлении.
По всей видимости, это важная часть разработанной стратегии экспорта. Но чтобы судить о ее перспективах, было бы неплохо рассказать, какова эффективность действующих 15 торговых домов. К тому же действующие торговые дома открыты в тех странах, с которыми у нас наиболее близкие отношения – как в политическом, так и в экономическом отношении. Сумеют ли новые торговые дома работать более эффективно, чем уже действующие? И стоит ли на них тратить время и средства, как он четко отразил это в деле эффективности международных выставок .
До конца текущего года планируется участие азербайджанских предпринимателей в двух международных выставках единым страновым стендом - в Москве и Шанхае, на которые AZPROMO возлагает большие надежды. И причины ясны. За восемь месяцев с начала года с участием азербайджанских предпринимателей было организовано 5 бизнес-форумов: по одному в Азербайджане и за рубежом, а три – онлайн. Да, по причинам, связанных с пандемией коронавируса, ряд мероприятий, в том числе и бизнес-форумов, организация была вынуждена провести в формате онлайн. Кроме того, в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan с начала текущего года предприниматели приняли участие в 3 международных выставках.
И в рамках поддержки этого механизма за 8 месяцев азербайджанскими компаниями, участвовавшими в международных выставках, были заключены экспортные контракты на сумму 8 млн 757,648 тыс долларов. Кстати, эти контракты уже в основном исполнены - на экспорт уже отправлена продукция стоимостью 6 млн 84,311 тыс долларов. Читателю эта сумма может показаться сравнительно небольшой, но контракты заключаются не только и не столько на выставках.
А до конца года представители фонда примут участие еще в двух международных выставках - первых мероприятиях после пандемии. Одна из выставок пройдет в Москве, вторая - в Шанхае. Предстоящая 22-25 сентября в Москве международная продовольственная выставка «Worldfood 2020» вселяет в специалистов большие надежды. На выставке будут представлены традиционные азербайджанские товары: гранатовый сок, фундук, вино и другие алкогольные напитки, фрукты и овощи, минеральные воды, кондитерские и мучные изделия, чай, джемы, компоты, лимонады, сухофрукты. Все это пользуется большим спросом, и не только в России. Да и в Китае уже хорошо знакомы с брендом Made in Azerbaijan.
Чтобы понять, какое значение для правительства имеет вопрос экспорта, особенно ненефтяного, достаточно привести такой факт. В октябре 2016 года Кабмин утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Базовая сумма поощрения составляет 3% от таможенной стоимости, указанной декларации. На разные товары действуют разные коэффициенты (1, 1,5 и 2). Экспортерам ненефтяной продукции в рамках механизма поощрения экспорта за восемь месяцев из госбюджета выплачено 6 млн 308,377 тыс. манатов. При этом стоимость экспортированной ими продукции оценивается в 111 млн 170,434 тыс долларов или около 200 млн манатов. Всего же в рамках механизма поощрения экспорта до сих пор экспортерам возвращена сумма в 23 млн 261,218 тыс. манатов.
На стадии завершения и новый законопроект по поощрению инвестиций. Вместе с Международной финансовой корпорацией разработана стратегия по продвижению иностранных инвестиций, охватывающая 2020-2025 годы. Стратегия определяет приоритетные направления на эти годы. Документ готовится при содействии Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA), членом которой является AZPROMO.
Вот так шаг за шагом AZPROMO движется к своей цели – увеличению экспортных ресурсов азербайджанских компаний и привлечению в экономику страны инвестиций. Правда, фонд пока не может похвастать миллиардными оборотами. Но он, хоть и несколько медленно, но уверенно продвигает намеченные программы. Да и времена сейчас такие, что все надо тщательно анализировать и лишь после этого принимать какие-то решения.