Грузия накануне самых скандальных в истории выборов Комментарии экспертов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о проведении выборов в парламент страны в соответствии с Конституцией 31 октября. Законодательный орган Грузии состоит из 150 депутатов и выбирается на четыре года. Проходной барьер для партий – 1%.
Заявление бывшего президента Михаила Саакашвили о возвращении на родину подлило масла и в и без того разгоряченную политическую ситуацию в Грузии. Тем самым его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) анонсировала решительную схватку с властью в лице председателя правящей партии «Грузинская мечта», бывшего премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили. Сторонники экс-президента намерены добиться возвращения на родину своего лидера.
Очень желает этого и сам Саакашвили, дела которого в Украине, судя по всему, опять не заладились. Но вернуться он сможет лишь если партия власти выборы проиграет. Грузия переходит к парламентской форме правления, и главным человеком в стране отныне будет премьер-министр.
Между тем соцопросы показывают, что движение Саакашвили если и отстает от партии Иванишвили, то совсем немного. К тому же в Грузии снижен избирательный барьер, и в парламент могут пройти как минимум 5-7 партий. Не исключено, что среди них буду и силы, которые ставят на сотрудничество с Россией.
Как пишут грузинские СМИ, оппозиционный лагерь в стране разрозненный и далек от единения, так что в случае победы договориться о кандидате в премьеры будет нелегко. А после того, как ЕНД заявило, что выдвинет своих кандидатов во всех регионах страны, раздор в оппозиции еще более усугубился. Все другие партии решили, что сократит их шансы на какой-либо успех на выборах. Ну а когда в «национальном движении заявили, что выдвигают на пост премьера Саакашвили, оппозиционный стан и вовсе превратился в улей.
Саакашвили к тому же рассорился со своим бывшим ближайшим соратником и кумом Георгием Вашадзе, что еще более сгустило краски предвыборной кампании. Два года назад Вашадзе выдвигался в президенты как член партии Саакашвили, а нынче откололся и возглавил оппозиционную партию «Новая Грузия». Понятно, что нынешний главный украинский реформист тут же обвинил Вашадзе в том, что «играет в игры Москвы».
Один из лидеров «Европейской Грузии», бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава по этому поводу сказал» «Нацдвижение» - это сила единства или перетягивания на себя?». Ранее он же заявлял, что Саакашвили уже не заслуживает лидерства и представляет проблему для самого себя, мол, «это уже не тот Миша Саакашвили, который объединял и давал людям надежду в 2002 году».
Однако сам Саакашвили, не довольствуясь лишь обменом колкостями, направил в Грузию из Украины своего верного соратника, бывшего мэра Батуми Левана Варшаломидзе. Сам Варшаломидзе высокопарным стилем сообщил об этом Facebook: «Если кто-то думал, что из-за высокой позиции в Украине я махну рукой на судьбу Грузии и в этот судьбоносный момент предпочту личный комфорт, он сильно ошибался».
Тем временем очевидно, что ни одна из политических сил не сможет получить в высшем законодательном органе конституционного большинства, которое в свое время имели «Единое национальное движение» (ЕНД), а в последующий период – «Грузинская мечта» (ГМ). Это подтверждают и данные соцопросов, проведенные американскими и европейскими компаниями.
Как заявил haqqin.az грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе, пока условий для возвращения Саакашвили в Грузию нет, его партия не может оказаться победителем на этих парламентских выборах, и на участие в оппозиционной коалиции у нее мизерные шансы.
«Риторика Саакашвили последних дней, его заявление о возвращении в Грузию - это попытка как раз оживить свою партию и участвовать в качестве топ-агитатора уже в парламентско-избирательной кампании, вернуть себе общественное и информационное внимание. Но не более того», - полагает политолог.
В экспертной среде не исключают, что в случае безуспешности попыток Саакашвили стать опять значимым человеком в Украине, он вполне может созвать «майдан» у себя на родине, и Запад ему в этом поможет.
Да и настроения масс в стране тоже соответствующие – очень много недовольных властью и экономико-социальным положением. «События в Беларуси – урок для Грузии. Не исключено, что народ сам может взять инициативу в свои руки» предупреждает политолог Арно Хидирбегишвили. А профессор Гия Нодия считает, что «правящая партия неадекватно оценивает ситуацию в стране и настроения людей. Дело тут не в оппозиции, а в общей ситуации в Грузии. В том, что отношение большой части населения к правительству ухудшается. Экономика играет серьезную роль. Партия «Грузинская мечта» обещала своим избирателям манну небесную, но экономический рост замедляется, курс лари снижается и др. Поэтому эти выборы обещают быть самыми скандальными в истории Грузии», - предвидит аналитик.