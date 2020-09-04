Айдын Керимов, отдел политики 14:26

Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала распоряжение о проведении выборов в парламент страны в соответствии с Конституцией 31 октября. Законодательный орган Грузии состоит из 150 депутатов и выбирается на четыре года. Проходной барьер для партий – 1%. Заявление бывшего президента Михаила Саакашвили о возвращении на родину подлило масла и в и без того разгоряченную политическую ситуацию в Грузии. Тем самым его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) анонсировала решительную схватку с властью в лице председателя правящей партии «Грузинская мечта», бывшего премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили. Сторонники экс-президента намерены добиться возвращения на родину своего лидера.

Очень желает этого и сам Саакашвили, дела которого в Украине, судя по всему, опять не заладились. Но вернуться он сможет лишь если партия власти выборы проиграет. Грузия переходит к парламентской форме правления, и главным человеком в стране отныне будет премьер-министр. Между тем соцопросы показывают, что движение Саакашвили если и отстает от партии Иванишвили, то совсем немного. К тому же в Грузии снижен избирательный барьер, и в парламент могут пройти как минимум 5-7 партий. Не исключено, что среди них буду и силы, которые ставят на сотрудничество с Россией. Как пишут грузинские СМИ, оппозиционный лагерь в стране разрозненный и далек от единения, так что в случае победы договориться о кандидате в премьеры будет нелегко. А после того, как ЕНД заявило, что выдвинет своих кандидатов во всех регионах страны, раздор в оппозиции еще более усугубился. Все другие партии решили, что сократит их шансы на какой-либо успех на выборах. Ну а когда в «национальном движении заявили, что выдвигают на пост премьера Саакашвили, оппозиционный стан и вовсе превратился в улей. Саакашвили к тому же рассорился со своим бывшим ближайшим соратником и кумом Георгием Вашадзе, что еще более сгустило краски предвыборной кампании. Два года назад Вашадзе выдвигался в президенты как член партии Саакашвили, а нынче откололся и возглавил оппозиционную партию «Новая Грузия». Понятно, что нынешний главный украинский реформист тут же обвинил Вашадзе в том, что «играет в игры Москвы».

Один из лидеров «Европейской Грузии», бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава по этому поводу сказал» «Нацдвижение» - это сила единства или перетягивания на себя?». Ранее он же заявлял, что Саакашвили уже не заслуживает лидерства и представляет проблему для самого себя, мол, «это уже не тот Миша Саакашвили, который объединял и давал людям надежду в 2002 году». Однако сам Саакашвили, не довольствуясь лишь обменом колкостями, направил в Грузию из Украины своего верного соратника, бывшего мэра Батуми Левана Варшаломидзе. Сам Варшаломидзе высокопарным стилем сообщил об этом Facebook: «Если кто-то думал, что из-за высокой позиции в Украине я махну рукой на судьбу Грузии и в этот судьбоносный момент предпочту личный комфорт, он сильно ошибался». Тем временем очевидно, что ни одна из политических сил не сможет получить в высшем законодательном органе конституционного большинства, которое в свое время имели «Единое национальное движение» (ЕНД), а в последующий период – «Грузинская мечта» (ГМ). Это подтверждают и данные соцопросов, проведенные американскими и европейскими компаниями. Как заявил haqqin.az грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе, пока условий для возвращения Саакашвили в Грузию нет, его партия не может оказаться победителем на этих парламентских выборах, и на участие в оппозиционной коалиции у нее мизерные шансы.