В Масаллы убили женщину

4 сентября на территории Масаллинского района обнаружено тело жительницы села Гусейнхаджилы Аиды Шаммедовой, 1962 года рождения, со следами многочисленных повреждений. Об этом сообщили в прокуратуре Масаллинского района.

По информации, тело женщины было обнаружено в доме, где она проживала.

Сотрудники прокуратуры и полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению деталей преступления, в том числе по выявлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.