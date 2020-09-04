В Армении растет число жертв отравления алкоголем

Число погибших от алкогольной интоксикации в Ереване, Армавире и Котайке достигло 17 человек, всего отравились 46 человек. Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

"С 31 августа по 5 сентября в Армении было зарегистрировано 46 случаев отравления алкоголем (метанолом), 17 из которых закончились летальным исходом", - отмечается в сообщении.

В среду стало известно, что в Армавире и Ереване умерли 14 человек, которые употребляли "алкоголь неизвестного происхождения".