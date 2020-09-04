В США назвали покупателя российской «Арматы»

Вероятным покупателем российского танка Т-14 «Армата» станет Индия, уверены в The National Interest.

Согласно американскому изданию, ссылающемуся на сообщения СМИ, кроме Индии, в приобретении танка могут быть заинтересованы Египет, Вьетнам и Беларуссия. Интерес Нью-Дели к российской военной продукции в издании объясняют тем, что примерно 86 процентов индийской военной техники имеет советское или российское происхождение.

Издание отмечает, что Индия считает маловероятным приобретение Т-14 «Армата» Китаем, поскольку последний располагает собственным танком VT-4, который в Пекине называют одним из лучших в мире. Согласно The National Interest, Нью-Дели нуждается в современных танках, поскольку имеющиеся у страны Т-72 устарели.

В журнале уверены, что Россия заинтересована в иностранных заказчиках на танк Т-14 «Армата».