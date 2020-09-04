Лукашенко назвал главную проблему Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главная его обеспокоенность - функционирование экономики страны, передает РИА "Новости".

"Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность - это экономика. Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

По словам президента, "в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика".