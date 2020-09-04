Сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется матч Лиги наций между футбольными сборными Азербайджана и Люксембурга.

Это игра 1-го тура. Обе команды, а также Черногория и Кипр выступают в группе 1 Лиги «С». Для нового главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи это будет дебют у руля нашей национальной команды.

Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Англии во главе с Крисом Кэвенагом. Игра, как и все международные матчи на текущий момент, пройдет без зрителей.

В параллельном матче нашей группы Кипр в Никосии примет Черногорию.