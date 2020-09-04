Милиция задержала десятки протестующих в Минске

В Минске 5 сентября милиция задержала не более 30 участников несанкционированных акций. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Есть задержанные, их не более 30 человек. Они доставлены в территориальные РУВД. Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственной символикой. Милиция на это реагировала», — сказала она.

В субботу в Минске проходят акции протестов у нескольких вузов, в них принимают участие преимущественно студенты.