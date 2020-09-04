Женщины-судьи входили в группу из 54 человек, назначенных судьями Верховного суда, сообщает официальное информационное агентство Кувейта (KUNA).

В минувший четверг в Кувейте были приведены к присяге восемь женщин-судей. Тем самым Кувейт стал первым государством Персидского залива, которое позволило женщинам исполнять эту роль.

Впрочем, Кувейт не даром считается одной из самых либеральных стран в отношении прав женщин. Пока саудиты по сей день спорят, может ли женщина самостоятельно управлять автомобилем – еще в 2005 году кувейтские прекрасные половины человечества получили право голосовать и баллотироваться в выборные органы власти.

То ли пандемия тому виной, то ли время наступило такое, но Ближний Восток стремительно меняет свой облик. Уже и израильтяне консервативным монархиям Персидского залива не враги, и женщины судить будут.

Работа женщин-судей будет оценена по прошествии определенного периода времени, сказал Юсуф аль-Матава, председатель Верховного судебного совета и кассационного суда Кувейта.

В выборах кувейтские женщины впервые приняли участие в 2006 году, хотя и голосовали в отдельных кабинках. Причем женщины тогда составили 60% всех избирателей.

В том же году Массума аль-Мубарак стала первой женщиной, назначенной министром, а четыре года спустя женщины были впервые избраны в парламент Кувейта.

Кстати, в том же 2009 году, когда женщины стали парламентариями, они добились и права получать паспорта без согласия мужей.

Между прочим, доля кувейтских женщин в рабочей силе – 13%, намного выше, чем в среднем по монархиям Залива, а кроме того, они занимаю 12 процентов руководящих должностей в органах государственного управления и советах директоров крупных частных компаний в стране.

Сегодня кувейтские феминистки добиваются равных прав при распределении государственного жилья, а также права передавать детям свое гражданство.

Кстати, кувейтские женщины сыграли большую роль в организации сопротивления иракскому вторжению в 1990 году. Они издавали подпольную газету сопротивления под названием «Аль-Кувейтия», передавали оружие и боеприпасы через иракские контрольно-пропускные пункты, собирали и распределяли продукты питания.

Так что – боевого опыта в отстаивании своих прав у них предостаточно. А поскольку это и есть правильный феминизм, в отличие от кривляний инстаграмных блогерок, – остается пожелать им успеха.