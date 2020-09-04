Французский актер Жерар Депардье стал православным. Об этом сообщает Sputnik France.

Артист был крещен 4 сентября в Париже. На торжественной церемонии присутствовали около 30 человек.

Депардье рассказал, что стал крестным отцом маленькой девочки, которую крестили с ним в один день. Он пояснил, что на его решение повлияли его «любовь к православной литургии» и «связи с православным духовенством». Кроме того, он сказал, что его духовным наставником является Тихон Шевкунов, которого также называют духовником российского президента Владимира Путина.

Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 году снова переехал во Францию, гражданство которой также сохранил.