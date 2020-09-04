Канье Уэст продолжил выдвигаться в президенты США

«Независимый кандидат» Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штатах Кентукки и Миссисипи. Его заявки уже были одобрены в Арканзасе, Колорадо, Айдахо, Айове, Оклахоме, Теннесси, Юте и Вермонте, еще примерно столько же штатов ему отказали.

Сотрудникам канцелярии губернаторов предстоит провести тщательную проверку документов, в том числе собранных подписей. От этого зависит включение Уэста в избирательный бюллетень и право участия в выборах.

Как ожидается, окончательное решение будет принято до 8 сентября. Не исключено, что рэперу откажут, как это было в Иллинойсе, Миссури, Монтане, Огайо, Виргинии и Вайоминге.

В конце августа Уэст зарегистрировался в качестве кандидата в штате Луизиана, где для подачи заявки не требуется сбор подписей, а просто оплачивается регистрационный сбор в размере $500.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года. Основная борьба развернется между действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.