Германия не хочет отказываться от «Северного потока -2»

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель не хочет отказываться от строительства российского газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Бундестаге.

Нежелание коалиции отказываться от газопровода «отражает ключевую поддержку проекта от немецкой промышленности», указано в материале.

Кроме того, причинами приверженности немецкой стороны «Северному потоку – 2» являются «открытая враждебность США» по отношению к проекту и необходимость выплачивать компенсации привлеченным к строительству компаниям в случае отказа от газопровода, рассказали источники.