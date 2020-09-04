Индия и Китай договорились снять напряженность на спорном участке границы в Гималаях. Такое решение принято по итогам встречи министров обороны двух стран в Москве. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что стороны согласились, что никто не должен предпринимать дальнейших действий, которые могут осложнить ситуацию в приграничных районах.

При этом китайский генерал Вей Фенхэ заявил, что вина за недавнюю напряженность на границе полностью лежит на Индии и Китай полон решимости защитить свой национальный суверенитет и территорию.

Издание Global Times пишет, что встреча министров обороны Китая и Индии - Вэя Фэнхэ и Раджнатха Сингха состоялась в Москве во время работы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 сентября.

Обе стороны развернули дополнительные силы вдоль границы, проходящей через западные Гималаи, после июньского столкновения, в ходе которого 20 индийских солдат были убиты. Китай не обнародовал данные о потерях своих военных.