Михаил Танич является автором слов к более двум тысячам песен. Многие его песни до сих пор знают наизусть. Песни на стихи Михаила Танича звучали на радио, в фильмах — «Большая перемена», «По секрету всему свету», «Берегите женщин». С ними на ежегодных фестивалях «Песня года» выступали знаменитые эстрадные исполнители — Эдита Пьеха, Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль.

Ведущий программы Андрей Малахов поприветствовал в студии заслуженную артистку России Любовь Привину, которая также исполняла песню Михаила Танича и Севиль Алиевой «Первая любовь».

В передаче также прозвучала известная песня «Буду» в исполнении сербской певицы Радмилы Караклаич. Музыка к песне была написана Севиль Алиевой, а слова Михаилом Таничем.

Затем посредством видеосвязи к прямому эфиру подключилась Севиль Алиева, которая поприветствовала вдову Михаила Танича Лидию Михайловну.

«Песен у меня не много, но главные - в соавторстве с Михаилом Исаевичем. К сожалению, после того как его не стало, моя музыка стала только инструментальной. У меня много мелодий, которые даже никто и не слышал. Я выпустила инструментальный альбом, на презентации которого присутствовала Лидия Михайловна. Там два диска. Конечно, если бы это были песни, то они были бы очень хорошими. Я не говорю, что нет хороших поэтов. Они есть. Но вот мой поэт – это Михаил Исаевич Танич», - сказала Севиль Алиева.

Ведущий программы Андрей Малахов, в свою очередь, сказал, что он всегда ждет Севиль Алиеву в своей студии и надеется вместе спеть ее знаменитую песню «Маленький кораблик».