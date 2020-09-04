Над Баренцевым морем перехватили самолет ВВС Норвегии
Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии приблизился к границам России над Баренцевым морем.
Как сообщает Национальный центр управления обороной РФ, на перехват самолета был поднят российский истребитель МиГ-31.
Отмечается, что нарушения госграницы не произошло, норвежский самолет развернулся в обратном направлении.
Российский истребитель из состава дежурных сил идентифицировал объект и благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.