На 65-м году жизни умерла телеведущая Александра Ливанская. Об этом на своей странице в Facebook написал ее сын Артемий Симонян.

По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым семья Ливанской боролась до последнего.

Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. Она известна как корреспондент и комментатор программы «Время», автор и ведущая программ «В городе N…», «Репортаж ни о чем», «Здравствуй, мама!», «Портрет Незнакомки».