Главный тренер Люксембурга: «В матче с Азербайджаном доминировали весь матч и заслужили победу»

«Мы заслужили победу, потому что мы доминировали с первой до последней минуты, - говорит Хольц. – Поначалу не верили, что сможем сыграть хорошо. Но после нескольких тренировок вера появилась. После удаления сборная Азербайджана полностью отошла в оборону, и это нам помогло победить.

Удивлен ли я тому, что Азербайджан с первых минут играл в оборонительный футбол? Нет, потому что я предполагал, что новый главный тренер сборной Азербайджана будет играть по системе 4-4-2. Я доволен своей командой и особенно игрой, показанной после того, как мы стали уступать в счете.

Я не ожидал, что у сборной Азербайджана будут удаление и автогол. Но не это главное. Мы победили за счет нашей игры.

Во что сегодня играла сборная Азербайджана? Возможно, такова философия нового главного тренера вашей команды. Раньше азербайджанский футбол развивался активнее. Игра сборной Азербайджана напоминала испанский стиль. Возможно, сейчас тренер решил перейти к оборонительному стилю, и на это нужно время.

В нашей группе фаворитом является сборная Черногории. Остальные три команды примерно равны. Но мы продолжим играть в свой футбол".