Украина приостановила политические контакты с Белоруссией

Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с Белоруссией из-за ситуации в республике. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой», передает ТАСС.

По его словам, каналом коммуникации остается внешнеполитическое ведомство. Министр добавил, что торговля между двумя государствами не прекращалась, однако политические контакты украинские власти пока «поставили на паузу».

Кулеба также отметил, что украинский посол пока остается в Киеве для консультаций. При этом глава МИД не исключил, что в скором времени посол может вернуться в Минск.