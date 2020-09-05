Военнослужащие Азербайджана и Турции в рамках соглашения о военном сотрудничестве провели в Нахчыванской Автономной Республике первый этап масштабных тактических и летно-тактических учений с участием сухопутных войск и авиации двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях были задействованы свыше 2,6 тыс. человек личного состава, более 200 танков и другой бронетехники, около 180 ракетных, артиллерийских и минометных установок, 18 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, более 30 средств ПВО и около 320 единиц автомобильной техники.