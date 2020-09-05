Источники бывшего трейдера и экономиста Саймона Уоткинса, близкие к министерству нефти Ирана, утверждают, что Тегеран с ноября «полностью готов» обеспечить Москве условия для военного присутствия в портах Чабахар, Бендер-Аббас и Бушер.

Информаторы Уоткинса, по его словам, утверждают, что такой вариант развития событий будет ответом на арабо-израильскую нормализацию. Помимо этого, дать добро на военное присутствие в своих портах Иран якобы готов и Китаю, с которым сейчас прорабатывается долгосрочное соглашение о многостороннем сотрудничестве.

Вообще слухи о том, что ВМФ России обоснуются в иранских портах, циркулируют давно. Последним импульсом стал прошлогодний визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

Но в том же году, кстати, в ряде масс-медиа появился комментарий генерального директора портов и морской навигации провинции Систан и Белуджистан Бехруза Агаи, который заявил, что Иран не может передать свои порты под российский контроль из-за их стратегической значимости. Речь не может идти даже о долгосрочной аренде, подчеркнул он.

Словом, как писал поэт: «И, словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а неумные газеты их разносят по умам». Перед нами типичный фейк, на опровержение которого не нужно тратить много времени.

Открываем Конституцию Исламской Республики Иран и читаем статью 146 «Запрещение иностранных военных баз»: «Запрещено размещение каких-либо иностранных военных баз на территории страны, даже в мирных целях». Закрываем как Конституцию, так и данный вопрос.