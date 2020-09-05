Иранские порты закрыты для российских военных кораблей актуальный комментарий
Источники бывшего трейдера и экономиста Саймона Уоткинса, близкие к министерству нефти Ирана, утверждают, что Тегеран с ноября «полностью готов» обеспечить Москве условия для военного присутствия в портах Чабахар, Бендер-Аббас и Бушер.
Информаторы Уоткинса, по его словам, утверждают, что такой вариант развития событий будет ответом на арабо-израильскую нормализацию. Помимо этого, дать добро на военное присутствие в своих портах Иран якобы готов и Китаю, с которым сейчас прорабатывается долгосрочное соглашение о многостороннем сотрудничестве.
Вообще слухи о том, что ВМФ России обоснуются в иранских портах, циркулируют давно. Последним импульсом стал прошлогодний визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.
Но в том же году, кстати, в ряде масс-медиа появился комментарий генерального директора портов и морской навигации провинции Систан и Белуджистан Бехруза Агаи, который заявил, что Иран не может передать свои порты под российский контроль из-за их стратегической значимости. Речь не может идти даже о долгосрочной аренде, подчеркнул он.
Словом, как писал поэт: «И, словно мухи, тут и там ходят слухи по домам, а неумные газеты их разносят по умам». Перед нами типичный фейк, на опровержение которого не нужно тратить много времени.
Открываем Конституцию Исламской Республики Иран и читаем статью 146 «Запрещение иностранных военных баз»: «Запрещено размещение каких-либо иностранных военных баз на территории страны, даже в мирных целях». Закрываем как Конституцию, так и данный вопрос.
То есть кратковременно заходить в иранские порты корабли российских ВМФ могут, но вот оставаться там хоть на сколько-нибудь длительный срок – нет. И сколько ни пыталась Москва продавить в Тегеране решение данного вопроса – и Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, и его окружение оставались непреклонны.
Единственный же случай, когда иранцы предоставили «аэродром подскока» для российской военной авиации, совершающей перелеты в Сирии, и вовсе окончился конфузом.
Российская сторона сделала ряд неосторожных заявлений, которые можно было трактовать как появление у Москвы базы ВВС в Иране. После чего Тегеран буквально в течение суток потребовал от России прекращения использования этого аэродрома.
Цель фейка понятна: нагнетание напряженности вокруг ирано-российского сотрудничества, которое и без того давно уже переживает непростые времена, создание впечатления, что Тегеран в отчаянии от примирения Израиля с ОАЭ и другими монархиями Залива.
Вот только теоретическая подготовка создателей фейка и недостаток знаний ими местных реалий откровенно подкачали.