Джанни Де Бьязи: «Виновный в поражении от Люксембурга есть – это я»

«Первые 10 минут играли плохо, не получалось контролировать мяч, возможно, из-за психологии. Затем мы стали постепенно приходить в себя, но на 25-й минуте получили красную карточку. После этого играть было тяжело.

У нас только начало сезона. И это тоже стало причиной. Во втором тайме пропустили два банальных гола. Была заметна слабая физическая подготовка игроков.

Сборная Люксембурга – сильная команда. Они давно играют вместе, их футболисты выступают в Европе. Для нас это был тест. Мы провели только 12 тренировок. Пока рано подводить итоги.

Благодарю всех футболистов. Было сложно оставшись в меньшинстве на 26-й минуте. Но мы даже смогли забить гол. Это позитивный момент. Теперь надо сделать тактические выводы по этой игре.

Сегодня с нами случилось все плохое, что могло произойти – удаление, автогол, пенальти. Радует, что собрались и забили в меньшинстве. Правда, затем автогол и пенальти испортили ситуацию.

Думаю, что мы должны по максимуму использовать каждую игру, каждый турнир. Сегодня мы играли против сильной команды с поставленной игрой. Наши игроки много пасовали назад, я не давал такого указания.

Я уже хорошо знаю команду с точки зрения тактики и техники. Возможно, пока не очень хорошо знаю игроков лично.

Почему я заменил автора единственного гола Рамиля Шейдаева? Он все отдал игре и уже не мог продолжать. Поэтому я выпустил Рената Дадашова. Араз Абдуллаев вошел в игру, потому что нам нужен был физически сильный игрок. Я думаю, на остаток второго тайма Араза должно было хватить. А что касается выхода на поле Адиля Нагиева, то соперник перешел на игру в два нападающих и у нас стали возникать проблемы в обороне. Мы выпустили еще одного защитника. Ошибаются все. Без ошибок не бывает.

Кто виноват в поражении? Виноват всегда тренер. Так что виновный уже есть, не беспокойтесь (улыбается).

Да, мы сложно начали матч. Мы знали, что у Люксембурга есть технически сильные футболисты. Нам было сложно контратаковать. Я говорил футболистам играть быстро, в темпе выходить со своей половины поля. Но это не получалось.

Тем не менее я остался доволен игрой команды. Все футболисты сыграли по максимуму, отдали все свои силы. Они давно не играли из-за коронавируса. Игроки сейчас не в лучших кондициях. Нужно оставаться оптимистами. Еще раз хочу сказать: понимаю, что, когда команда проигрывает, виноват тренер.

Удаление Махира Эмрели? Я думаю, он – хороший парень, с хорошими игровыми качествами. Понимаю, что это его большая ошибка. Возможно, сыграл так грубо на автомате. Этим действием он сильно ударил по нашей команде. Надеюсь, в будущем такого не будет.

Я напевал гимн Азербайджана перед игрой? Постараюсь выучить гимн полностью. Пока знаю только слова «Азербайджан, Азербайджан». В Албании я тоже выучил гимн. Мне перевели слова азербайджанского гимна. Он мне очень понравился».