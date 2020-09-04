В Германии хотят объявить траур по жертвам коронавируса

Провести официальную траурную церемонию по жертвам коронавируса в Германии предложил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, необходимо поддержать людей в их трауре и выразить сочувствие родным.

«У нас 9300 погибших. Это цифра ниже, чем в других странах. Но эта цифра за полгода в три раза превышает ежегодную смертность в ДТП», - заявил Штайнмайер. Он отметил, что смерть от COVID, - это одинокая смерть, поскольку пациенты умирают без поддержки родственников и без возможности попрощаться.

Штайнмайер сказал, что обсудит эту инициативу с бундестагом, бундесратом, федеральным правительством и федеральным конституционным судом, чтобы согласовать подходящее время и формат поминовения, передает DW.

Федеральный президент прокомментировал текущую ситуацию с пандемией и критику ограничительных мер в Германии. Он сказал, что понимает беспокойство людей, но при этом отметил, что сокращение числа новых случаев инфицирования - это "убедительный аргумент, чтобы сохранять осторожность". Штайнмайер считает, что второго локдауна не будет, поскольку все политики понимают, что он нанесет значительный вред экономике.