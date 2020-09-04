Шойгу: НАТО хочет вернуться к холодной войне

Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что НАТО развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в Восточной Европе.

"По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны", - сказал Шойгу журналистам по завершении "Армейских игр – 2020".

Он подчеркнул, что причина этого очевидна. "Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", - сказал министр.

По его словам, растущий международный авторитет России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.