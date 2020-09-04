В Мали погибли французские военные

Двое французских военнослужащих погибли в субботу в Мали во время операции по борьбе с террористическими группировками. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент республики с большим волнением узнал о гибели двух французских военных сегодня утром во время операции в Тесалите", - отмечается в коммюнике администрации французского лидера.

"Они погибли за Францию при исполнении своей миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле", - подчеркивается в заявлении.

Президент Франции, как указывается в сообщении, "выражает соболезнования их семьям, близким и братьям по оружию".