Безобразный поступок Махира Эмрели Как Азербайджан проиграл Люксембургу; видео
Сборная Азербайджана по футболу провела первый матч в новом сезоне Лиги наций, в котором проиграла Люксембургу со счетом 1:2. Это была первая игра нашей национальной команды под руководством нового главного тренера Джанни Де Бьязи, и, прямо скажем, дебют получился крайне неудачным.
Сборная Азербайджана играла плохо с первых минут, но эпизод, случившийся на 25-й минуте, фактически похоронил нашу команду. У нападающего Махира Эмрели сдали нервы, и он на глазах у судьи, который находился в паре метров, ударил ногой футболиста сборной Люксембурга Кристофера Мартинса. Так Махир решил отомстить сопернику за то, что тот нарушил на нем правила.
Как объяснить такой поступок? Идет матч, в котором у твоей команды ничего не получается впереди. Ты – один из форвардов, который должен цепляться за мячи и помочь команде перевести игру на половину поля соперника. А вместо этого ты на 25-й минуте бьешь ногой футболиста противоположной команды, заведомо зная, что за это английский арбитр, который находится рядом, покажет тебе прямую красную карточку. Ты не можешь не понимать, что вдесятером твоя сборная, которая с трудом защищалась при полных составах, вынуждена будет полностью отойти в оборону и, скорее всего, рано или поздно пропустит.
Так как же можно объяснить подобные действия? Непрофессионализм? Безответственность? Наплевательское отношение на сборную своей страны и на товарищей по команде?
После матча Джанни Де Бьязи признает, что Эмрели сильно подвел команду, но все же попытается защитить форварда, сказав, что «он - хороший парень». Было бы неплохо, если бы «хороший парень» иногда включал мозги, а не руководствовался только лишь эмоциями. Ведь парню уже 23 года - давно не ребенок. Каждые полгода мы слышим, что на Махира якобы претендует какой-то европейский клуб. Но после такого безобразия вряд ли какая-то серьезная команда захочет видеть его в своих рядах.
Не знаю, каковы внутрикомандные правила в сборной, но Махир, который теперь пропустит не одну игру из-за дисквалификации, должен быть наказан как в национальной команде, так и в своем клубе – «Карабахе». Гурбан Гурбанов должен принять самые строгие меры в отношении нападающего. В противном случае такое вполне может повториться и в еврокубковом матче «Карабаха».
Еще раз скажу, что сборная Азербайджана играла плохо и, вполне возможно, проиграла бы, даже если бы Эмрели не совершил ту глупость. Но играя в полном составе, шансов изменить ход игры гораздо больше, чем, когда команда играет вдесятером. Махир лишил сборную этих шансов. И хотя умница Рамиль Шейдаев, в очередной раз показав стопроцентную реализацию, вывел сборную Азербайджана вперед, было видно, что этот гол явно не вписывается в логику игры, и во втором тайме Люксембург по такой игре дожмет хозяев. Так и случилось: футболисты Великого Герцогства заставили ошибаться играющего в меньшинстве соперника и забили два гола.