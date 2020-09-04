Сборная Азербайджана по футболу провела первый матч в новом сезоне Лиги наций, в котором проиграла Люксембургу со счетом 1:2. Это была первая игра нашей национальной команды под руководством нового главного тренера Джанни Де Бьязи, и, прямо скажем, дебют получился крайне неудачным.

Сборная Азербайджана играла плохо с первых минут, но эпизод, случившийся на 25-й минуте, фактически похоронил нашу команду. У нападающего Махира Эмрели сдали нервы, и он на глазах у судьи, который находился в паре метров, ударил ногой футболиста сборной Люксембурга Кристофера Мартинса. Так Махир решил отомстить сопернику за то, что тот нарушил на нем правила.

Как объяснить такой поступок? Идет матч, в котором у твоей команды ничего не получается впереди. Ты – один из форвардов, который должен цепляться за мячи и помочь команде перевести игру на половину поля соперника. А вместо этого ты на 25-й минуте бьешь ногой футболиста противоположной команды, заведомо зная, что за это английский арбитр, который находится рядом, покажет тебе прямую красную карточку. Ты не можешь не понимать, что вдесятером твоя сборная, которая с трудом защищалась при полных составах, вынуждена будет полностью отойти в оборону и, скорее всего, рано или поздно пропустит.

Так как же можно объяснить подобные действия? Непрофессионализм? Безответственность? Наплевательское отношение на сборную своей страны и на товарищей по команде?